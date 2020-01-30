Экс-тренер сборной России по биатлону раскритиковал бывшего главу СБР Тихонова

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Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич подверг критике экс-президента Союза биатлонистов России (СБР) Александра Тихонова.
Экс-тренер сборной России по биатлону раскритиковал бывшего главу СБР Тихонова
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда в СБР узнали, что ухожу, прилетело письмо: «Разрываем контракт, положенное платить не станем». Подготовил ответ: «Тогда ждите ещё одно интервью, более предметное». После этого всё решилось мирно», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

По его словам, наиболее негативную роль тогда сыграл Тихонов, так как именно он начал его поливать грязью в прессе.

«На желтизну высокий спрос, слова Тихонова тут же растекаются по СМИ. Тихонов ещё и письма в федерацию писал, настраивал всех против. Есть у меня для него один подарок, неважно пахнущий, времён его руководства СБР. Но пока не публикую. Пусть живёт», — заявил Королькевич.

Королькевич работал со сборной России с 2013 по 2015 год.

Ранее Королькевич высказался о проблемах сборной России по биатлону.

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