Тренер Королькевич высказался о проблемах сборной России по биатлону

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Тренер сборной Белоруссии по биатлону Владимир Королькевич прокомментировал проблемы команды России, с которой он раньше работал.
Тренер Королькевич высказался о проблемах сборной России по биатлону
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мне кажется, проблемы у сборной России не столько спортивные, сколько социальные и инфраструктурные. Поколение Зайцевой и Черезова установило планку. Все привыкли к медалям, но надо признаться самим себе: конкуренция в биатлоне стала колоссальной. Посмотрите плотность результатов. Россия не забросает всех шапками, как бы ей этого ни хотелось», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Он отметил, что в Европе гораздо лучше условия для подготовки биатлонистов. По его мнению, в России не всё гладко для этого даже в Сочи, так как там очень сложный рельеф.

«Ясно, что отличие от европейских сборных есть, причём серьёзное», — заявил Королькевич.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала пешкой президента СБР Владимира Драчёва.

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