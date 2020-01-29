Резцова назвала пешкой президента СБР Драчёва
- РИА Новости
«У него есть такая черта, как жадность. Как бы он ни любил биатлон, эта черта всё равно сказывается. Что мы сейчас и ощущаем на команде», — цитирует Резцову Sport24.
По её словам, вице-президент организации Алексей Нуждов постоянно диктует Драчёву необходимые условия, так как его поддерживает крупная корпорация, финансирующая биатлон.
«А Драчёв как пешка выступает, и так было с самого начала. Не хочу обидеть Драчёва, но он не президент, не руководитель», — добавила Резцова.
Ранее Резцова раскритиковала экс-главу СБР Александра Тихонова.