Резцова назвала пешкой президента СБР Драчёва

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва жадным.
Резцова назвала пешкой президента СБР Драчёва
  • РИА Новости

«У него есть такая черта, как жадность. Как бы он ни любил биатлон, эта черта всё равно сказывается. Что мы сейчас и ощущаем на команде», — цитирует Резцову Sport24.

По её словам, вице-президент организации Алексей Нуждов постоянно диктует Драчёву необходимые условия, так как его поддерживает крупная корпорация, финансирующая биатлон.

«А Драчёв как пешка выступает, и так было с самого начала. Не хочу обидеть Драчёва, но он не президент, не руководитель», — добавила Резцова.

Ранее Резцова раскритиковала экс-главу СБР Александра Тихонова.

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