Резцова назвала пешкой президента СБР Драчёва

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова назвала действующего президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва жадным.

«У него есть такая черта, как жадность. Как бы он ни любил биатлон, эта черта всё равно сказывается. Что мы сейчас и ощущаем на команде», — цитирует Резцову Sport24.

По её словам, вице-президент организации Алексей Нуждов постоянно диктует Драчёву необходимые условия, так как его поддерживает крупная корпорация, финансирующая биатлон.

«А Драчёв как пешка выступает, и так было с самого начала. Не хочу обидеть Драчёва, но он не президент, не руководитель», — добавила Резцова.

Ранее Резцова раскритиковала экс-главу СБР Александра Тихонова.