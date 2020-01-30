Алиев признался, что не задумывается о медалях ЧМ по фигурному катанию

Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года россиянин Дмитрий Алиев признался, что пока не задумывался над тем, какое место займёт на мировом первенстве в Монреале.

«Я стал чемпионом Европы, и сейчас мне хочется принять этот факт глубже в себя. Нет конкретных мыслей о поездке в Монреаль. Хочу выступить там достойно, а задумываться о местах будет лишним», — цитирует Алиева Sport24.

При этом он считает, что бороться возможно даже с американцем Нэйтаном Ченом и японцем Юдзуру Ханю, так как главным соперником для него является он сам.

«Нэйтан и Юдзуру — это легенды фигурного катания. Я им очень симпатизирую. Смотрю на них и учусь чему-то», — добавил Алиев.

20-летний Алиев сумел стать первым россиянином с 2012 года, завоевавшим золото в одиночном мужском катании на чемпионате Европы. По сумме двух программ россиянин набрал 272,89 балла — 88,45 за короткую и 184,44 за произвольную программы.

ЧМ в Монреале пройдёт с 16 по 22 марта.

Ранее Алиев выразил мнение, что мог бы добиться хороших результатов в лыжном спорте.