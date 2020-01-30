Фигурист Алиев считает, что мог бы добиться хороших результатов в лыжном спорте

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Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года россиянин Дмитрий Алиев считает, что мог бы добиться хороших результатов в лыжном спорте, если бы продолжил им заниматься.
Фигурист Алиев считает, что мог бы добиться хороших результатов в лыжном спорте
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«Не знаю, больших бы я добился результатов, но хороших. В 12 лет я бегал очень хорошо, особенно коньковым стилем», — цитирует Алиева Sport24.

По словам фигуриста, его любимой дисциплиной является спринт. Кроме того, он отметил, что хорошо бегает стометровки в лёгкой атлетике.

«Не буду врать, возможно, это были помехи, но на одном из сборов я пробежал 100 м на время. Это был большой стадион, и мне удалось показать время быстрее 12 секунд», — добавил Алиев.

20-летний Алиев сумел стать первым россиянином с 2012 года, завоевавшим золото в одиночном мужском катании на чемпионате Европы. По сумме двух программ россиянин набрал 272,89 балла — 88,45 за короткую и 184,44 за произвольную программы.

Ранее тренер Алексей Мишин предположил, что испанский фигурист Хавьер Фернандес закончил карьеру из-за Алиева.

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