Мишин предположил, что испанский фигурист Фернандес закончил карьеру из-за Алиева

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Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выразил мнение, что семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес не захотел конкурировать с россиянином Дмитрием Алиевым и потому завершил карьеру.
Мишин предположил, что испанский фигурист Фернандес закончил карьеру из-за Алиева
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«Хвала Диме и хвала его тренеру Жене Рукавицыну. Надо сказать, что работа проделана была непростая. Вот говорят: «Как хорошо, что ушёл Фернандес». Это ещё неизвестно, для кого хорошо. Фернандес, наверное, посмотрел Диму в предыдущем сезоне и решил, что пора заканчивать карьеру», — сказал Мишин в эфире передачи «Пусть говорят». 

Испанец Хавьер Фернандес побеждал на чемпионатах Европы на протяжении последних семи лет. После ЧЕ-2019 в фигурист объявил о завершении карьеры. 

Ранее французская фигуристка Абитболь призналась, что была изнасилована тренером.

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