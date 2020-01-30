Мишин предположил, что испанский фигурист Фернандес закончил карьеру из-за Алиева

Известный российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин выразил мнение, что семикратный чемпион Европы Хавьер Фернандес не захотел конкурировать с россиянином Дмитрием Алиевым и потому завершил карьеру.

«Хвала Диме и хвала его тренеру Жене Рукавицыну. Надо сказать, что работа проделана была непростая. Вот говорят: «Как хорошо, что ушёл Фернандес». Это ещё неизвестно, для кого хорошо. Фернандес, наверное, посмотрел Диму в предыдущем сезоне и решил, что пора заканчивать карьеру», — сказал Мишин в эфире передачи «Пусть говорят».

Испанец Хавьер Фернандес побеждал на чемпионатах Европы на протяжении последних семи лет. После ЧЕ-2019 в фигурист объявил о завершении карьеры.

Ранее французская фигуристка Абитболь призналась, что была изнасилована тренером.