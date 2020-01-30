Евлоев выступит на UFC 248
Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведёт поединок с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 248.
- vk.com
- © Мовсар Евлоев UFC
Об этом сообщает UFC Russia в Instagram. Турнир пройдёт 7 марта в Лас-Вегасе.
На счету Евлоева 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне. У бразильского бойца 26 выигранных в 29 боях.
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