Евлоев выступит на UFC 248

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Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев проведёт поединок с бразильцем Дугласом Сильвой де Андраде на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 248.
Евлоев выступит на UFC 248
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  • © Мовсар Евлоев UFC

Об этом сообщает UFC Russia в Instagram. Турнир пройдёт 7 марта в Лас-Вегасе.

На счету Евлоева 15 побед в 15 поединках на профессиональном уровне. У бразильского бойца 26 выигранных в 29 боях.

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