Ян: желание одно — бой с Сехудо за титул

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян заявил о желании провести поединок с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Генри Сехудо, а также поделился своим мнением об американце.

«Не скажу, что он случайный чемпион. Сехудо подтверждает свой статус выступлениями. Но я всё равно чувствую, что по ментальным, интеллектуальным и бойцовским качествам я превосхожу его. Однажды я его остановлю, сломаю и деклассирую. Вопрос времени. Рано или поздно подерусь за пояс. У меня желание одно — бой с Сехудо за титул. Не дадут — значит, буду драться с кем-то другим. Я сидеть без дела не стану», — цитирует Яна «Чемпионат».

В рейтинге лучших бойцов легчайшего дивизиона Пётр Ян располагается на третьей строчке.

Ранее Масвидаль заявил, что видит много пробелов в технике Макгрегора.