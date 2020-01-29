Масвидаль заявил, что видит много пробелов в технике Макгрегора

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), обладатель пояса BMF Хорхе Масвидаль поделился мнением о бывшем чемпионе организации в двух весовых категориях ирландце Коноре Макгрегоре.
Масвидаль заявил, что видит много пробелов в технике Макгрегора
  • Reuters

«Для меня это в первую очередь математика. Глядя на Конора Макгрегора, я вижу пробелы в его технике. Если бы я был его наставником, то нашёл бы, как решить эту задачу для своего бойца. Есть уравнение, которое вижу я: квадратный корень из его лица, умноженный на мои кулаки. И это константа. Его навыки в определённой степени превосходны, но я вижу возможности. В итоге ответ склоняется в мою пользу. Он знает, что результат нашего поединка его не устроит. Он сам говорил, что ещё не разогнался до конца, так что пусть готовится», — цитирует Хорхе Масвидаля Bloody Elbow

В последнем бою, который проходил на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе, Макгрегор победил Дональда Серроне техническим нокаутом за 40 секунд.

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