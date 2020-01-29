Шлеменко ведёт переговоры с UFC

Алексей Жернаков, менеджер российского бойца смешанного стиля Александра Шлеменко, заявил, что его клиент ведёт переговоры о выступлении в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Мы ведём переговоры с UFC, а также с другими организациями. Следующий бой Александра планируется на май, это будет не UFC», — цитирует Жернакова ТАСС.

Жернаков также рассказал, что у его клиента истёк срок обязательств перед Bellator, согласно которым он должен был уведомлять промоушен о каждом новом своём предложении.

«Bellator мог их повторить или перебить», — добавил Жернаков.

Шлеменко является экс-чемпионом Bellator в среднем весе. На его счету 59 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, и ещё один бой признан несостоявшимся.

Ранее сообщалось, что Забит Магомедшарипов выступит на турнире UFC в Нью-Йорке.