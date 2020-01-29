Червиченко: не уверен, что Соболев нужен «Спартаку»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил переход в команду форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева.

«Спартак» на трансферном рынке — это квинтэссенция непонимания. Что-то берём, зачем-то берём — зачем не знаем, но берём. Уверяю, если вы спросите, зачем они его взяли, то вряд ли кто-то сможет это членораздельно объяснить. Не уверен, что Соболев «Спартаку» нужен. «Спартаку» надо несколько футболистов высокого класса, причём как-то связанных между собой. Знаете, есть разные конструкторы — лего детские, со всякими винтиками и гаечками. Из них собрали лучшее, но несоединимое. Главное — собрать в «Спартаке» общий организм, этого не получается. У них всё настолько разрозненное, разношёрстное, и добавить ко всему этому Соболева. Какая-то сомнительная сделка», — цитирует Червиченко Sport24.

Александр Соболев перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом выкупа.

Ранее Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак».