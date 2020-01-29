Соболев поблагодарил «Крылья Советов» после перехода в «Спартак»

Футболист Александр Соболев, перешедший на правах аренды из «Крыльев Советов» в московский «Спартак», заявил, что Самара стала для него вторым домом.

«Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство клуба, сотрудников, а также самарских болельщиков. Благодаря вам я смог добиться высшей цели любого отечественного футболиста — вызова в сборную. Благодаря выступлению за «Крылья» моя мечта стала реальностью. Мне ещё много предстоит работать, чтобы и в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны. Я благодарен «Крыльям», что у меня появился такой шанс. Я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала вторым домом. Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми вместе работал в «Крыльях», — цитирует Соболева официальный сайт клуба.

22-летний форвард перешёл в «Спартак» на правах аренды с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» объявили об уходе Соболева в «Спартак».