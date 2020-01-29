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Самарин: российское женское катание вышло на уровень, которого не всем мужчинам удаётся достичь

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Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал успехи отечественного женского катания.
Самарин: российское женское катание вышло на уровень, которого не всем мужчинам удаётся достичь
  • РИА Новости

«Хотел бы поздравить наших девочек. Они достигли уровня, которого не всем парням удаётся достичь. Сейчас пересматриваешь их программы с замиранием сердца», — заявил Самарин в эфире программы «Пусть говорят».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта в финале Гран-при текущего сезона и на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Зуева рассказала о постановках Тарасовой и Морозова на следующий сезон.

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