Самарин: российское женское катание вышло на уровень, которого не всем мужчинам удаётся достичь

Российский фигурист Александр Самарин прокомментировал успехи отечественного женского катания.

«Хотел бы поздравить наших девочек. Они достигли уровня, которого не всем парням удаётся достичь. Сейчас пересматриваешь их программы с замиранием сердца», — заявил Самарин в эфире программы «Пусть говорят».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал почёта в финале Гран-при текущего сезона и на чемпионате Европы — 2020.

Ранее Зуева рассказала о постановках Тарасовой и Морозова на следующий сезон.