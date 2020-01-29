Зуева рассказала о постановках Тарасовой и Морозова на следующий сезон

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Тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась планами относительно постановок её учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на будущий сезон.
Зуева рассказала о постановках Тарасовой и Морозова на следующий сезон
  • РИА Новости

«В апреле начнётся новый постановочный процесс. Мы решили начать следующий сезон пораньше. В прошлом году ставили программы в июле, это было, конечно же, немного поздновато. Я люблю, когда можно увидеть законченный вариант программы до начала сезона», — сказала Зуева RT.

Тренер отметила, что у неё есть идеи для программ и музыки. Она предпочла не рассказывать, какими будут постановки, с которыми пара будет претендовать на победу на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Зуева охарактеризовала тренерскую работу Максима Транькова.

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