Зуева рассказала о постановках Тарасовой и Морозова на следующий сезон

Тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась планами относительно постановок её учеников Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на будущий сезон.

«В апреле начнётся новый постановочный процесс. Мы решили начать следующий сезон пораньше. В прошлом году ставили программы в июле, это было, конечно же, немного поздновато. Я люблю, когда можно увидеть законченный вариант программы до начала сезона», — сказала Зуева RT.

Тренер отметила, что у неё есть идеи для программ и музыки. Она предпочла не рассказывать, какими будут постановки, с которыми пара будет претендовать на победу на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Зуева охарактеризовала тренерскую работу Максима Транькова.