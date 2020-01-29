Зуева охарактеризовала тренерские качества Транькова

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Тренер Марина Зуева дала оценку работе Максима Транькова, занимающегося вместе с ней с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.
Зуева охарактеризовала тренерские качества Транькова
  • РИА Новости

«Он видит и очень быстро оценивает любую ситуацию, чувствует спортсменов, понимает, что нужно сделать. Кроме этого, у Максима за плечами собственная карьера, причём очень длинная, а соответственно, и понимание, что результат приходит к спортсмену не сразу. Нужно просто иметь терпение», — сказала Зуева RT.

По словам специалиста, Транькову помогает опыт работы с другими тренерами в бытность спортсменом.

«Если говорить о технической стороне дела, Траньков ведь в разное время занимался у всех наиболее выдающихся тренеров мира, а это тоже грандиозный опыт. Его знания о парном катании поистине безграничны. Главное — правильно всё это использовать», — добавила Зуева.

Ранее Зуева назвала Тарасову и Морозова последней настоящей парой.

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