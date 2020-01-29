Надаль раскритиковал судью во время матча с Тимом на Australian Open
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После затяжного розыгрыша во втором сете Надаль долго не выполнял подачу и получил предупреждение от судьи Аурелии Турт, после чего испанец подошёл к ней с претензиями.
«Потрясающе, что после такого розыгрыша вы сразу же запускаете секундомер. Вы не любите хороший теннис», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).