Надаль раскритиковал судью во время матча с Тимом на Australian Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль вступил в перепалку с судьёй во время матча с австрийцем Домиником Тимом в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Надаль раскритиковал судью во время матча с Тимом на Australian Open
  • © Peter Dovgan via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

После затяжного розыгрыша во втором сете Надаль долго не выполнял подачу и получил предупреждение от судьи Аурелии Турт, после чего испанец подошёл к ней с претензиями. 

«Потрясающе, что после такого розыгрыша вы сразу же запускаете секундомер. Вы не любите хороший теннис», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).

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