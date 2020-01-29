Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

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