Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
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Встреча продолжалась 4 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).
Таким образом, пятая ракетка мира выходит в полуфинал, в котором сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.
Надаль является лидером рейтинга ATP и победителем Открытого чемпионата Австралии 2009 года.
Ранее Зверев победил Стэна Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open.