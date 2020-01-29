Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль потерпел поражение от австрийца Доминика Тима в матче 1/4 финала первого в сезоне турнира серии Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Надаль проиграл Тиму в четвертьфинале Australian Open
  • © Peter Dovgan via www.imago-image/www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 4 часа 10 минут и завершилась со счётом 6:7 (3:7), 6:7 (4:7), 6:4, 6:7 (6:8).

Таким образом, пятая ракетка мира выходит в полуфинал, в котором сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Надаль является лидером рейтинга ATP и победителем Открытого чемпионата Австралии 2009 года.

Ранее Зверев победил Стэна Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open.

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