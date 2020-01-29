Геркус намерен подать встречный иск к ФК «Локомотив»

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус заявил, что намерен подать встречный иск к футбольному клубу.

«Это последовательное действие — сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. К тому, что есть в Instagram, мне добавить нечего. Самого иска у меня на руках ещё нет, поэтому я вообще не знаю, о чём идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска», — цитирует Геркуса ТАСС.

До этого в прессе появилась информация, что «Локомотив» подал заявление в арбитражный суд Москвы о взыскании 144 млн рублей с Геркуса. По словам директора по связям с общественностью столичного клуба Кирилла Брейдо, иск был подан по итогам проведённого аудита. Геркус же своей вины не признал.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Локомотив» интересуются экс-футболистом сборной Англии Дэниелом Старриджем.