СМИ: ЦСКА и «Локомотив» интересуются экс-футболистом сборной Англии Старриджем
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- globallookpress.com
Об этом сообщает fanatik.com.tr.
При этом отмечается, что в турецкий клуб не поступало официальных запросов от российских коллективов, поэтому трансфер может состояться только летом.
В нынешнем сезоне Старридж провёл 13 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. На его счету также 28 матчей и восемь голов за сборную Англии в период с 2011 по 2017 год.
Ранее сообщалось, что «Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать футболиста ЦСКА Фёдора Чалова за €30 млн.