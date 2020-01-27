СМИ: ЦСКА и «Локомотив» интересуются экс-футболистом сборной Англии Старриджем

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Московские ЦСКА и «Локомотив» интересуются английским нападающим турецкого футбольного клуба «Трабзонспор» Дэниелом Старриджем.
СМИ: ЦСКА и «Локомотив» интересуются экс-футболистом сборной Англии Старриджем
  • © Craig Mercer, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщает fanatik.com.tr.

При этом отмечается, что в турецкий клуб не поступало официальных запросов от российских коллективов, поэтому трансфер может состояться только летом.

В нынешнем сезоне Старридж провёл 13 матчей в составе «Трабзонспора», в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. На его счету также 28 матчей и восемь голов за сборную Англии в период с 2011 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать футболиста ЦСКА Фёдора Чалова за €30 млн.

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