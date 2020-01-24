СМИ: «Челси» и «Вест Хэм» отказались покупать Чалова за €30 млн

Лондонские футбольные клубы «Челси» и «Вест Хэм» отказались от приобретения нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова.

Как сообщает The Daily Star, армейцы были намерены выручить с продажи игрока €30 млн, но данная сумма показалась английским клубам слишком высокой.

При этом красно-синие отказались отдавать своего игрока в аренду.

Чалов является воспитанником ЦСКА. В нынешнем сезоне форвард провёл 27 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал пять результативных передач.

Ранее Василий Березуцкий заявил, что ещё ничего не решено по поводу его возвращения в ЦСКА.