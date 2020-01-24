Василий Березуцкий заявил, что ещё ничего не решено по поводу возвращения в ЦСКА

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Бывший футболист московского ЦСКА Василий Березуцкий отреагировал на информацию, согласно которой он и его брат Алексей в ближайшее время вернутся в армейский клуб.

«Пока ничего не могу сказать о своём возвращении в ЦСКА, но это уже не первый звонок от СМИ. Пока по этому поводу комментировать нечего. Раз Нобель пишет, значит, так и будет. Я правда пока не могу комментировать, ничего ещё не решено», — цитирует Березуцкого Sport24.

Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Алексей выступал за ЦСКА с 2001 года, а Василий — с 2018-го.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что братья Березуцкие вернутся в ЦСКА.

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