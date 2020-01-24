Арустамян сообщил, что братья Березуцкие вернутся в ЦСКА

Известный комментатор Нобель Арустамян заявил, что бывшие футболисты московского ЦСКА Алексей и Василий Березуцкие могут вернуться в стан армейцев.

Как написал Арустамян в своём Telegram-канале, братья уже встретились с президентом клуба Евгением Гинером и генеральным директором Романом Бабаевым и в ближайшее время отправятся в расположение команды, которая находится в испанском Кампоаморе.

При этом отмечается, что они должны определиться с направлением своей работы после общения с тренерским штабом.

Предполагается, что экс-игроки займут должности в селекционном отделе.

Березуцкие завершили карьеру в 2018 году. Алексей выступал за ЦСКА с 2001 года, а Василий — с 2018-го.

Ранее сообщалось, что «Челси» сохраняет интерес к форварду ЦСКА Фёдору Чалову.