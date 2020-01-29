СМИ: Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят €75 млн
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Как сообщает Bild, в соглашении 19-летнего форварда прописана сумма отступных в размере €75 млн. При этом пункт об отступных может быть активирован только в начале 2021 года, после открытия зимнего трансферного окна.
Холанд перешёл в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в декабре 2019 года.
На данный момент он провёл два матча за «Боруссию», в которых забил пять мячей.
Ранее сообщалось, что Холанд установил рекорд Бундеслиги.