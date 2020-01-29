СМИ: Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят €75 млн

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Стал известен размер отступных, прописанных в контракт норвежского нападающего Эрлинга Холанда с дортмундской «Боруссией».
СМИ: Отступные Холанда в дортмундской «Боруссии» составят €75 млн
  • © Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Как сообщает Bild, в соглашении 19-летнего форварда прописана сумма отступных в размере €75 млн. При этом пункт об отступных может быть активирован только в начале 2021 года, после открытия зимнего трансферного окна.

Холанд перешёл в «Боруссию» из австрийского «Зальцбурга» в декабре 2019 года.

На данный момент он провёл два матча за «Боруссию», в которых забил пять мячей.

Ранее сообщалось, что Холанд установил рекорд Бундеслиги.

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