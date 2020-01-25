Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд Бундеслиги

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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд немецкой футбольной Бундеслиги, отметившись пятью голами за 57 минут.
Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд Бундеслиги
  • globallookpress.com
  • © firo Sportphoto/ Jürgen Fromme

Об этом сообщает Opta.

Холанд дебютировал за «Боруссию» в матче с ФК «Аугсбург», в котором он оформил хет-трик после выхода на замену. В следующей игре с «Кёльном» он также вышел на замену и сделал дубль.

Холанд, кроме того, стал первым человеком в истории лиги, кто забил пять мячей в двух стартовых играх чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в Бундеслиге.

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