Футболист «Боруссии» Холанд установил рекорд Бундеслиги

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд установил рекорд немецкой футбольной Бундеслиги, отметившись пятью голами за 57 минут.

Об этом сообщает Opta.

Холанд дебютировал за «Боруссию» в матче с ФК «Аугсбург», в котором он оформил хет-трик после выхода на замену. В следующей игре с «Кёльном» он также вышел на замену и сделал дубль.

Холанд, кроме того, стал первым человеком в истории лиги, кто забил пять мячей в двух стартовых играх чемпионата Германии.

Ранее сообщалось, что дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Кёльн» в Бундеслиге.