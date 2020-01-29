Зуева: тренировки без сбоев помогли Синициной и Кацалапову победить на ЧЕ

Тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, что помогло российским танцорам Виктории Синициной и Никите Кацалапову выиграть золото на чемпионате Европы в Граце.

«Обратила внимание на то, что Никита и Вика все дни тренировались просто блестяще, без единой помарки или какого-то сбоя, чего раньше я у них не замечала. Думаю, это часть стратегии. Мне кажется, что за счёт таких тренировок они в сознании судей ещё больше приблизились к Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Встали с ними почти вплотную. И, наверное, неудивительно, что обыграли их, как только французы допустили ошибку», — рассказала Зуева RT.

Синицина и Кацалапов стали победителями чемпионата Европы, опередив пятикратных победителей турнира, французскую пару Пападакис — Сизерон.

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