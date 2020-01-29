Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» обыграть «Голден Стэйт» в НБА

«Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 115:104 в пользу хозяев площадки.

В составе «Сиксерс» дабл-дабл из 24 очков и 10 подборов оформил Джоэл Эмбиид. Эл Хорфорд записал в свой актив дабл-дабл из 12 очков и 11 подборов.

За «Уорриорз» 28 очков набрал Д'Анджело Расселл.

В параллельных матчах «Шарлотт Хорнетс» взял верх над «Нью-Йорк Никс» (97:92), «Торонто Рэпторс» победил «Атланта Хоукс» (130:114), «Кливленд Кавальерс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:125), «Мемфис Гриззлиз» обыграл «Денвер Наггетс» (104:96), «Майами Хит» потерпел поражение от «Бостон Селтикс» (101:109), а «Даллас Маверикс» проиграл «Финикс Санз» (104:133).

Ранее сообщалось, что дабл-даблы Миддлтона и Блэдсо помогли «Милуоки» обыграть «Вашингтон» в НБА.