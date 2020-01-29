Дабл-даблы Миддлтона и Блэдсо помогли «Милуоки» обыграть «Вашингтон» в НБА

«Милуоки Бакс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча, прошедшая в Милуоки, завершилась со счётом 151:131 в пользу хозяев площадки.

В составе «Бакс» дабл-дабл из 51 очка и десяти подборов оформил Крис Миддлтон. Эрик Бледсо записал в свой активе дабл-дабл из 34 очков и десяти передач. MVP прошлого сезона и лидер команды Яннис Адетокунбо на площадку не выходил.

За «Уизардс» 47 очков набрал Брэдли Бил. Томас Брайант оформил дабл-дабл из 18 очков и десяти подборов.

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо удалил аккаунты в соцсетях после гибели Коби Брайанта.