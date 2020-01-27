Самый ценный игрок НБА Адетокунбо удалил аккаунты в соцсетях после гибели Брайанта
- Reuters
Баскетболист удалил аккаунты в социальных сетях Twitter и Instagram после известия о гибели Брайанта. Адетокунбо тренировался вместе с 41-летним игроком в летнее межсезонье.
Греческий форвард выиграл награду «Самому ценному игроку НБА» по итогам сезона-2018/2019.
Коби Брайант разбился 26 января 2020 года в результате крушения вертолёта над Калифорнией.
Ранее сообщалось: Бэкхем заявил, что преданность Брайанта своему виду спорта была вдохновляющей.