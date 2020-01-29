Радимов о ситуации с Кокориным: проблема в том, что у «Зенита» нет еврокубков

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу слухов о том, что форвард Александр Кокорин проведёт остаток сезона в его команде.

«В «Зените» при Артёме Дзюбе, Сердаре Азмуне, Себастьяне Дриусси Кокорину пришлось бы тяжелее. Проблема в том, что у «Зенита» весной нет еврокубков. Осталось в лучшем случае три матча в Кубке России и одиннадцать в чемпионате. Представляете, на такие задачи больше двадцати футболистов. Были бы еврокубки, можно было бы ротировать состав. А так — недельный цикл. В хорошей ли форме Кокорин? То, что он забил гол через себя, — хорошая история. Но так он мог забить и десять лет назад», — приводит слова специалиста «Спорт день за днём».

Ранее сообщалось, что экс-защитник «Динамо» Уилкшир назвал переезд в Россию лучшим решением в жизни.