Экс-защитник «Динамо» Уилкшир назвал переезд в Россию лучшим решением в жизни

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Австралиец Люк Уилкшир, выступавший за московское «Динамо», рассказал о своём отношении к России.

«Мама говорила мне, чтобы не смел ехать в Россию, что я сумасшедший. Даже вне зависимости от того, сколько мне были готовы платить. Но я хотел покинуть зону комфорта. Также меня впечатлили люди, руководившие клубом, и великолепная инфраструктура, потому я согласился. Было холодно, всё совсем по-другому, ужасные пробки, однако это стало лучшим решением в моей жизни. В итоге я задержался в России на шесть лет», — цитирует Уилкшира The World Game.

Австралиец выступал в «Динамо» с 2008 по 2014 год, а также в сезоне-2016/2017. 

Ранее сообщалось, что «Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече.

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