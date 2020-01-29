Карякин рассказал о самой страшной аварии в своей жизни

Российский автогонщик Сергей Карякин рассказал о самой опасной аварии в своей карьере.

«В Германии на классическом ралли мы улетели с горного серпантина на скорости 150 км/ч. Пролетели над верхушками вековых сосен, удар при приземлении был ужасный. Я смог выбраться самостоятельно, даже взял огнетушитель и потушил загоревшуюся машину. Через пару минут осознал, что не могу вздохнуть. От удара «слиплись» лёгкие. В итоге у меня было смещено четыре позвонка, ушла почка. Но массажами в итоге всё поправили», — приводят слова спортсмена «Известия».

Ранее сообщалось, что звезда финала ЛЧ-2019 Волански выбежала на горнолыжную трассу с плакатом о Брайанте.