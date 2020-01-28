Кормье назвал Нурмагомедова одним из лучших людей на планете

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе Даниэль Кормье рассказал о своей дружбе с обладателем титула в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я люблю Хабиба. По-моему, это один из лучших людей на планете. Он настолько предан и настолько заботлив. Если ты станешь его другом, он будет готов умереть за тебя. В буквальном смысле. Нурмагомедов беспокоится о друзьях, как будто они его семья. Нам весело вместе. Несмотря на то что теперь он мировая суперзвезда, для меня он остался всё тем же Хабибом, парнем, который впервые вошёл в зал и не знал английского языка. А я для него как старший брат, у нас уникальные отношения», — заявил Кормье в интервью BT Sport.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 18 апреля в Нью-Йорке на турнире UFC 249. Соперником станет американец Тони Фергюсон.

Ранее сообщалось, почему UFC отказывается подписывать российских легковесов.