Дзюдоисты Филимонова и Муталиев дисквалифицированы за допинг

Российские дзюдоисты Екатерина Филимонова и Адам-Хаджи Муталиев дисквалифицированы решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает официальный сайт РУСАДА. Оба спортсмена отстранены сроком на два года, дисквалификация будет отсчитываться с 26 июля 2019 года.

Филимонова и Муталиев получили наказание за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в допинг-пробе, взятой у спортсмена».

Ранее сообщалось, что Чалов и Семёнов чаще других футболистов РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году.