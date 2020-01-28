Дзюдоисты Филимонова и Муталиев дисквалифицированы за допинг

Короткая ссылка
Российские дзюдоисты Екатерина Филимонова и Адам-Хаджи Муталиев дисквалифицированы решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) за нарушение антидопинговых правил.
Дзюдоисты Филимонова и Муталиев дисквалифицированы за допинг
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт РУСАДА. Оба спортсмена отстранены сроком на два года, дисквалификация будет отсчитываться с 26 июля 2019 года.

Филимонова и Муталиев получили наказание за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в допинг-пробе, взятой у спортсмена».

Ранее сообщалось, что Чалов и Семёнов чаще других футболистов РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить