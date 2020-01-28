Дзюдоисты Филимонова и Муталиев дисквалифицированы за допинг
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт РУСАДА. Оба спортсмена отстранены сроком на два года, дисквалификация будет отсчитываться с 26 июля 2019 года.
Филимонова и Муталиев получили наказание за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в допинг-пробе, взятой у спортсмена».
Ранее сообщалось, что Чалов и Семёнов чаще других футболистов РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году.