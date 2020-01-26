Чалов и Семёнов чаще других футболистов РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов и защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов стали самыми тестируемыми на допинг футболистами Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2019 году.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на материалы, предоставленные РУСАДА, Семёнова и Чалова тестировали трижды за прошедший год.

По два раза РУСАДА брало пробы у Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова (оба — ЦСКА); Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все — «Краснодар»); Александр Головин («Монако», Франция); Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба — «Тамбов»); Роман Ерёменко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все — «Ростов»); Аяз Гулиев («Спартак»); Алексей Миранчук («Локомотив»); Ярослав Ракицкий («Зенит») и Вячеслав Грулев («Динамо»).

Ранее сообщалось, что РУСАДА заключит партнёрское соглашение с комиссией спортсменов ВФЛА.