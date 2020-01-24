РУСАДА заключит партнёрское соглашение с комиссией спортсменов ВФЛА
- РИА Новости
«Мы заключим соглашение о партнёрстве с комиссией спортсменов ВФЛА. Это будет не просто декларация, а будет определённый путь», — цитирует Гануса РИА Новости.
Он отметил, что нельзя допустить повторную ситуацию, в которой на данный момент оказалась российская лёгкая атлетика. По его словам, организациям необходимо тщательно работать в этом направлении.
«Надо дать возможность жить нашим спортсменам своей спортивной жизнью», — добавил Ганус.
2 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.
Ранее Мария Ласицкене поблагодарила РУСАДА за поддержку.