Ласицкене поблагодарила РУСАДА за поддержку

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поблагодарила Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за поддержку в вопросе допуска российских спортсменов на международные соревнования.

«Я благодарю РУСАДА за поддержку. Нам надо было заручиться поддержкой РУСАДА, я рада, что мы встретились, что мы на одной волне, что хотим одного. С надеждой смотрим вперёд», — цитирует Ласицкене РИА Новости.

2 ноября стало известно, что World Athletics приостановила процесс восстановления ВФЛА, а также выдачу спортсменам разрешений на выступление в нейтральном статусе. Это связано с расследованием дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, в котором замешано руководство ВФЛА, в частности, ушедший в отставку Дмитрий Шляхтин.

Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила, что в определённой степени разделяет опасения Ласицкене.