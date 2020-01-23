Пахноцкая: в определённой степени я разделяю опасения Ласицкене

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая прокомментировала реакцию трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене на её включение в расширенный пул тестирования РУСАДА.

«Ласицкене — это конкретный пример честного человека и великолепного спортсмена, который, несмотря на весь свой труд и соблюдение всех правил, становится заложником того, что натворили старшие товарищи», — приводит слов Пахноцкой ТАСС.

Она отметила, что смелостью Ласицене восхищается не только весь антидопинговый мир, но и представители различных спортивных организаций, члены комиссии спортсменов WADA и многие другие.

«Что касается тревог Марии о том, что получение от World Atletics разрешения на выступления на международных стартах для неё затянется, то я в определённой степени разделяю её опасения», — добавила замглавы РУСАДА.

Ранее сообщалось, что Ласицкене с обеспокоенностью прокомментировала своё включение в расширенный пул тестирования РУСАДА.