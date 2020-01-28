Ласицкене рассказала, с каким настроением начинает олимпийский сезон

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала, с каким настроением она начинает олимпийский легкоатлетический сезон.

«К сожалению, не в том, в каком бы хотелось. Всероссийская федерация лёгкой атлетики и спортсмены находятся в очень плачевном положении. Последние три года мы выступали в нейтральном статусе, а сейчас даже на это не имеем права. Каждый старт для меня очень важен, мне необходима конкуренция на самом высоком уровне. Происходящее сейчас оказывает негативное влияние на подготовку к Олимпиаде, если вообще удастся на неё поехать», — рассказала Ласицкене RT.

Она отметила, что, несмотря на сложную ситуацию, продолжает верить, что всё наладится.

«Тренируюсь с полной отдачей, работаю над собой. Если до окончания зимы ситуация не изменится, буду участвовать во внутренних соревнованиях. Впереди меня ждёт очень интересный старт «Битва полов», чемпионат России. Честно говоря, уже настолько ко всему привыкла, что на моём настрое эти проблемы никак не сказываются», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Ласицкене встретилась с министром спорта России Олегом Матыциным.