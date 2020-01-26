Ласицкене встретилась с министром спорта России Матыциным

Министр спорта России Олег Матыцин инициировал встречу с трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту Марией Ласицкене, на которой обсудил со спортсменкой проблемы в отечественной лёгкой атлетике.

Об этом сообщает Instagram-аккаунт комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На встрече, которая прошла в легкоатлетическом манеже ЦСКА, обсуждалась кризисная ситуация ВФЛА и российской лёгкая атлетика.

Министр спорта заверил Ласицкене, что решение проблем в лёгкой атлетике является для него приоритетным вопросом.

ВФЛА не восстановлена в статусе полноправного члена World Athletics. Отечественные спортсмены участвуют в международных турнирах в нейтральном статусе и вынуждены получать допуски в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что РУСАДА заключит партнёрское соглашение с комиссией спортсменов ВФЛА.