Ласицкене встретилась с министром спорта России Матыциным

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Министр спорта России Олег Матыцин инициировал встречу с трёхкратной чемпионкой мира по прыжкам в высоту Марией Ласицкене, на которой обсудил со спортсменкой проблемы в отечественной лёгкой атлетике.
Ласицкене встретилась с министром спорта России Матыциным
  • РИА Новости

Об этом сообщает Instagram-аккаунт комиссии спортсменов Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). На встрече, которая прошла в легкоатлетическом манеже ЦСКА, обсуждалась кризисная ситуация ВФЛА и российской лёгкая атлетика.

Министр спорта заверил Ласицкене, что решение проблем в лёгкой атлетике является для него приоритетным вопросом.

ВФЛА не восстановлена в статусе полноправного члена World Athletics. Отечественные спортсмены участвуют в международных турнирах в нейтральном статусе и вынуждены получать допуски в индивидуальном порядке.

Ранее сообщалось, что РУСАДА заключит партнёрское соглашение с комиссией спортсменов ВФЛА.

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