Умяров об интересе МЮ: мне даже думать об этом сейчас не хочется

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Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию СМИ о том, что он фигурирует в селекционных списках английского «Манчестер Юнайтед».
Умяров об интересе МЮ: мне даже думать об этом сейчас не хочется
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Да ну, заканчивайте! Мало ли всяких вбросов? Ещё скажите, что я в шорт-листе. Он где заканчивается? На Луне?» — приводит слова Умярова «Бизнес Online».

Он отметил, что это факт, что различные клубы осматривают молодых игроков, в этом нет ничего необычного.

«Сыграешь несколько хороших матчей на уровне сборных — и внимание увеличивается. Но, если честно, мне даже думать об этом сейчас не хочется», — добавил 19-летний хавбек.

Умяров дебютировал за «Спартак» в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах во всех турнирах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Аугсбург» заинтересован в услугах Рассказова.

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