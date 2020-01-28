Умяров об интересе МЮ: мне даже думать об этом сейчас не хочется

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал информацию СМИ о том, что он фигурирует в селекционных списках английского «Манчестер Юнайтед».

«Да ну, заканчивайте! Мало ли всяких вбросов? Ещё скажите, что я в шорт-листе. Он где заканчивается? На Луне?» — приводит слова Умярова «Бизнес Online».

Он отметил, что это факт, что различные клубы осматривают молодых игроков, в этом нет ничего необычного.

«Сыграешь несколько хороших матчей на уровне сборных — и внимание увеличивается. Но, если честно, мне даже думать об этом сейчас не хочется», — добавил 19-летний хавбек.

Умяров дебютировал за «Спартак» в сезоне-2018/19. В нынешнем сезоне он сыграл в 13 матчах во всех турнирах, но не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Аугсбург» заинтересован в услугах Рассказова.