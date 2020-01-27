СМИ: «Аугсбург» заинтересован в услугах Рассказова

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов может продолжить карьеру в составе немецкого «Аугсбурга».

Об этом сообщает «Спорт» на «Бизнес Online». По информации источника, немецкий клуб хочет расторгнуть контракт с 36-летним Штефаном Лихтштайнером, чтобы освободить место для Рассказова. «Аугсбург» намерен арендовать российского футболиста.

Как сообщает портал, Рассказов не против продолжить карьеру за рубежом, однако «Спартак» не намерен отпускать защитника.

Ранее сообщалось, что «Спартак» объявил о продлении контракта с Ребровым.