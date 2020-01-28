Президент УЕФА отреагировал на гибель Коби Брайанта

Глава Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о гибели легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

«Я не знал Брайанта лично, но меня всегда поражало то, как он твёрдо придерживался своей позиции против расизма и не отклонялся от неё. Это сделало его настоящим примером для других звёзд спорта. Невозможно осмыслить горе, которое сейчас испытывает его семья. Мир спорта объединяется в их поддержке», — приводит слова Чеферина пресс-служба УЕФА.

Крушение вертолёта, в котором погибли Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек, произошло 26 января в окрестностях Лос-Анджелеса.

Ранее сообщалось, что в Италии назовут городскую площадь в честь Коби Брайанта.