Хоккеисту «Сент-Луиса» Тарасенко может потребоваться больше времени на восстановление

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко продолжает восстанавливаться после травмы и последовавшей за ней операции.

Как сообщает пресс-служба лиги, процесс восстановления 28-летнего форварда затягивается и, вероятно, он сможет вернуться на лёд не в марте, как ожидалось ранее, а в конце апреля.

Отмечается, что такая ситуация ставит «Сент-Луис» в непростое положение, поскольку во избежание нарушений регламента перед возвращением россиянина в строй команде будет необходимо разгрузить платёжную ведомость и до дедлайна (24 февраля) принять ряд кадровых решений.

Тарасенко получил травму плеча в октябре 2019 года и перенёс операцию. До повреждения он успел сыграть десять матчей, набрав в них 10 (3 + 7) очков.

Ранее сообщалось, что шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Тампу» в НХЛ.