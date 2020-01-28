Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Тампу» в НХЛ

«Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Далласе, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Далласу» принесли шайбы Дениса Гурьянова, и Джейми Бенна, забившего в основное время и в овертайме. Александр Радулов не отличился результативными действиями.

«Тампа» ответила дублем Стивена Стэмкоса. Никита Кучеров записал в свой актив две голевые передачи. Михаил Сергачёв очков не набрал. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что буллит Гусева принёс «Нью-Джерси» победу над «Оттавой» в матче НХЛ.