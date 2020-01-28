Буллит Гусева принёс «Нью-Джерси» победу над «Оттавой» в матче НХЛ
- Reuters
Встреча, прошедшая в Оттаве, завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.
В основное время за «Дэвилз» забили Дэймон Сиверсон, Кевин Руни и Кайл Пальмьери. Никита Гусев записал в свой актив голевую передачу.
«Оттава» ответила голами Тайлера Энниса, Владислава Наместникова и Криса Тирни.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии послематчевых буллитов победу «Нью-Джерси» принёс бросок Гусева.
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ.