«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

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«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Монреале, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Победу «Вашингтону» принесли шайбы Тома Уилсона, Трэвиса Бойда, Якуба Враны и Никласа Бэкстрёма. Евгений Кузнецов записал в свой актив голевую передачу. Дмитрий Орлов очков не набрал. Александр Овечкин пропустил матч по причине дисквалификации из-за отказа выступить на Матче звёзд НХЛ.

«Монреаль» ответил голами Джеффа Питри и Дэйла Уиза. Илья Ковальчук не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что легенда НХЛ назвал Павла Дацюка самым техничным игроком в истории хоккея.

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