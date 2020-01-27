Легенда НХЛ назвал Дацюка самым техничным игроком в истории хоккея

Легендарный нападающий Бретт Халл вспомнил совместные выступления с российским форвардом Павлом Дацюком.

«Он был невероятен. Павел делал всё так здорово, что могу поспорить с кем угодно: Дацюк — это самый технически одарённый игрок, который когда-либо играл в хоккей. Самый чудесный пацан в мире. И я был достаточно умён, чтобы попросить Скотти Боумэна поставить его ко мне в звено. Это и меня делало на льду умнее, верно? Я увидел его и сказал: «О, я хочу играть вместе с этим мальчишкой!» — цитирует Халла «Спорт-Экспресс».

Американец является четвёртым в списке лучших снайперов НХЛ за всю историю лиги. С 2001 по 2004 год он выступал за «Детройт Ред Уингз» с Павлом Дацюком, в 2002 году став обладателем Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что гол Дацюка помог «Автомобилисту» взять верх над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ.