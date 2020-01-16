Гол Дацюка помог «Автомобилисту» взять верх над «Салаватом Юлаевым» в КХЛ

Екатеринбургский «Автомобилист» победил уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев отличились Денис Бодров, Павел Дацюк, Анатолий Голышев и Артём Гареев. У уфимцев шайбы забросили Пётр Хохряков и Никита Сошников.

В других матчах игрового дня пекинский «Куньлунь Ред Стар» одолел казанский «Ак Барс» (3:1), а «Барыс» из Нур-Султана оказался сильнее магнитогорского «Металлурга» (4:3).

Ранее «Авангард» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Адмирал».