Николсон: при первой встрече Брайант посмотрел на меня как на сумасшедшего

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Знаменитый актёр и болельщик «Лос-Анджелес Лейкерс» Джек Николсон высказался о баскетболисте Коби Брайанте, который погиб в результате крушения вертолёта.

«Моя реакция на гибель Брайанта была такой же, как и у всего Лос-Анджелеса. Там, где, как мы думаем, все прочно, в стене большая дыра. Я привык видеться и разговаривать с Коби, поэтому это убивает меня. Просто ужасная трагедия. Когда мы впервые встретились, я решил над ним подшутить. Это было в «Мэдисон-сквер-гардене» в Нью-Йорке. Я взял мяч и спросил у Коби, не хочет ли он, чтобы я подписал его для него. Кобе посмотрел на меня как на сумасшедшего», — приводит слова Николсона CBS Local.

Помимо Брайанта погибла его 13-летняя дочь и еще семь человек.

Ранее сообщалось, что календарный матч «Лейкерс» перенесён из-за гибели Брайанта.

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