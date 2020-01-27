Тихонов призвал Норицына уйти в отставку

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Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов считает, что тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын должен подать в отставку.
Тихонов призвал Норицына уйти в отставку
  • © РИА Новости

«Я как-то попробовал поговорить с Норицыным. Но если человеку не дано от бога, ты видишь, что не тянешь, так уйди в сторону и сложи полномочия. Неужто тебе не стыдно перед семьёй и перед народом? За столько лет в сборной России он смог лишь выстроить отношения со спортсменками, которые воспринимают его как друга, но не как авторитетного наставника, который способен вывести на другой уровень. Вы сидите на шее у налогоплательщиков, тратите народные деньги. Я давно предлагал предоставить мне возможность подобрать команду, которая смогла бы решать самые высокие задачи, а не этот сегодняшний сброд», — написал Тихонов на своём сайте.

В настоящее время сборная России не может завоевать медаль на протяжении 26 гонок в рамках этапов Кубка мира, что является антирекордом отечественной национальной команды.

Ранее Хованцев заявил, что три медали на ЧМ можно будет считать успехом для российских биатлонистов.

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